Kolejne duże studio po Sony Pictures znacząco przesuwa daty premier swoich filmów. Włodarze Universal Pictures zdecydowali, iż Minionki: Wejście Gru i Sing 2 wejdą do kin dużo później niż pierwotnie było to planowane.

fot. materiały prasowe

Kolejny film o przygodach zabawnych żółtych stworków szukających swego złego pana miał wejść do kin 3 lipca 2020 roku. Data ta jest już nieaktualna. Została przesunięta równo o rok – na 2 lipca 2021 roku. Decyzja ta spowodowana jest panującą na całym świecie pandemią koronawirusa, która spowodowała zamknięcie siedziby Illumination w Paryżu przez co pracownicy studia nie mogą dokończyć prac nad animacją.

Nową datę premiery uzyskała także inna produkcja Universal i Illumination. To druga część animowanej komedii Sing z 2016 roku. Film Sing 2 miał zadebiutować właśnie 2 lipca 2021 roku, ale na jego miejsce wskoczył kolejny film o Minionkach. Nowa data premiery rozśpiewanej animacji to 22 grudnia 2021 roku.

W filmie Minionki: Wejście Gru będącym bezpośrednią kontynuacją filmu Minionki z 2015 roku, poznamy nieopowiedzianą dotąd historię pewnego dwunastolatka, który marzy tylko o jednym – by stać się największym złoczyńcą świata.

Z kolei film Sing 2 z pewnością da nam kolejną dawkę wspaniałej muzyki. Sing opowiadał o świecie zamieszkanym przez zwierzęta, w którym prowadząca teatr koala popada w tarapaty. Kochając teatr, zrobi jednak wszystko, by go ocalić. Ostatnią szansą na przetrwanie jest wielki konkurs, który pomoże odnaleźć najpiękniejszy głos świata. Głos, który ocali teatr. Do konkursu staną: nucąca cicho jak mysz pod miotłą Mysz, nieśmiała Słonica, której towarzyszy pewna siebie matka, młody gangster Gorilla i punkowa rebeliantka Jeżozwierzyca.