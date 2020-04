Spectator zachęca do pozostania w domach, aby urozmaicić widzom czas, przygotował ofertę swoich filmów dostępnych na platformie vod.pl.

Szczególnie bliscy są nam najmłodsi widzowie, którzy zmagają się z nauczaniem w domu. Dla nich i ich rodziców przygotowaliśmy specjalny pakiet filmowy pt. Domowa Edukacja Filmowa. Znalazło się w nim 4 najbardziej popularne filmy dla dzieci i młodzieży: szwedzka produkcja We are the best w reżyserii Lukasa Moodyssona, niemiecki film Była sobie dziewczynka, Broken z Timem Rothem i Cillianem Murphy w roli głównej i dokument prosto z Australii Cały ten cukier.

Pierwsze 3 filmy poruszają temat dojrzewania i problemów z tym związanych. Natomiast Cały ten cukier to doskonały film na poskromienie apetytu na słodycze podczas kwarantanny.

WE ARE THE BEST reż. Lukas Moodysson

Sztokholm, 1982 rok. Bobo, Klara i Hedvig to zbuntowane 13-latki, które włóczą się po mieście i uważają, że ćwiczenia na wuefie to nuda. Są jednocześnie odważne, silne i bezkompromisowe, ale też niepewne siebie, dziwne i delikatne.

Kiedy mama wychodzi do pubu, odgrzewają sobie paluszki rybne w tosterze, stawiają irokezy i piszą piosenki. Zakładają zespół punkowy, mimo że nie potrafią grać na żadnym instrumencie, a wszyscy twierdzą, że punk is dead.

BYŁA SOBIE DZIEWCZYNKA reż. Mark Monheim

Charleen, błyskotliwa i zbuntowana piętnastolatka, zagorzała fanka Kurta Cobaina, zastanawia się, dlaczego „dojrzewanie” musi być takie skomplikowane. Pewnego dnia, pod wpływem emocji, decyduje się zabić. Na szczęście ponosi porażkę, a z czasem odkrywa, jak wiele radości można czerpać z życia i miłości! Charleen niedługo przed swoimi szesnastymi urodzinami jest jedną z tych nastolatek, które zdają się dźwigać problemy całego świata na własnych barkach. Być może to przez jej staż w domu pogrzebowym, lub jej uwielbienie twórczości Kurta Cobaina – Charleen zdaje się brnąć w mroczniejsze zakamarki stanu świadomości. Jej matka podejrzewa, że z córką jest coś nie tak, lecz dziewczyna nie dopuszcza do siebie nikogo. Pewnego dnia Charleen poddaje się melancholijnemu nastrojowi i decyduje się na samobójstwo… Na szczęście nieudana próba samobójcza nie przenosi jej do zaświatów, a raczej do świata szpitala. Teraz dopiero pojawia się prawdziwy stres – z jej zwariowaną rodziną, przyprawiającym o gęsią skórkę terapeutą, postępującym zgodnie z podręcznikiem pracownikiem socjalnym, skonsternowaną przyjaciółką i klasą pełną idiotów. Ale chwileczkę, jest jeszcze Linus, szkolny nieudacznik, którego spotkała u terapeuty. Na pewno nienormalny, lecz w jakiś sposób czuły, interesujący i zabawny. Po pierwszym pocałunku z Linusem, Charleen zdaje sobie sprawę z tego, że przeciwieństwem śmierci jest miłość!

BROKEN reż. Rufus Norris

Ma 11 lat, jest na diecie i jest wyluzowana. Wakacje właśnie się zaczęły i jej dni wypełnia beztroska. Niestety, pewnego dnia pan Oswald, sąsiad mieszkający naprzeciwko, bije Ricka, słodkiego, ale emocjonalnie niestabilnego chłopaka z sąsiedztwa. Dziecięca niewinność Skunks nagle znika, a ona nie jest w stanie nic z tym zrobić. Jej dom, sąsiedztwo i szkoła stają się środowiskiem pełnym niepewności i skomplikowanym, a jej przyszłość wypełnia nieprzewidywalność. Jedyną ulgę przynosi kontakt w Rickiem – słodkim, ale zaburzonym chłopakiem. Kontakt z nim sprawia, że Skunks dostrzega dla siebie nową szansę. Może zostać tu, gdzie znajduje się obecnie lub opuścić to miejsce. Może żyć, a może umrzeć.

Broken to film, który bada siłę miłości, idealizowanej, nieodwzajemnionej, niechcianej oraz bezwarunkowej – zawsze jednak silnej i wszechogarniającej.

CAŁY TEN CUKIER reż. Damon Gameau

Damon Gameau przeprowadził niezwykły eksperyment, żeby pokazać, w jaki sposób ten biały proszek wpływa na człowieka. Reżyser jadł tylko jedzenie określane jako „zdrowe”, a jednak zawierało ono duże ilości cukru. Film jest jednocześnie zabawny i pouczający, mówi o problemach przemysłu cukrowniczego, a także o tym, na których półkach w supermarketach znajdziecie niebezpieczne produkty.