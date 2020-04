Studio Warner Bros. Animation pokazało pierwszy oficjalny klip promujący film animowany Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge. W materiale wideo możemy zobaczyć kilka kultowych postaci znanych wszystkim fanom serii gier z Johnnym Cage’em na czele.

Już 12 kwietnia za sprawą Warner Bros. Home Entertainment produkcja Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge zadebiutuje w ofercie cyfrowej. Nieco później, bo 28 kwietnia film animowany trafi na rynek w formie fizycznej. Fani doczekają się wydań 4K Ultra HD, Blu-ray i DVD.

Pierwszy klip, który możecie obejrzeć poniżej prezentuje nam postać Johnny’ego Cage’a (czyli Joel McHale znany fanom serialu Community), który spotyka na statku płynącym na wielki turniej kilku innych kultowych bohaterów. Z postacią rozmawiają Sonya Blade (głosu udziela jej znana z serialu Dexter Jennifer Carpenter), Liu Kang (gra go Jordan Rodrigues), a także Lord Raiden (w tej roli usłyszymy Davida B. Mitchella, który podkładał głos kilku postaciom w grach z serii "Mortal Kombat").

Lord Raiden, obrońca Ziemskiego Królestwa, musi zebrać największych wojowników swojego królestwa, aby bronić go przed złym Shang Tsungiem w turnieju, który może zakończyć wszystkie bitwy. Stawka jest wielka, ale wygląda na to, że do ostatecznej walki wybrano całkiem solidnych wojowników.

Czy Wy również czekacie na Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge?