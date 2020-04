Wprawdzie obecnie nie brakuje nam różnych emocji, w tym strachu, ale na pewno są wśród Was również fani filmowych horrorów. Kontrolowany z domowej kanapy strach może być bowiem równocześnie rozrywką. Dziś zapraszamy Was do obejrzenia kilku najlepszych horrorów ostatnich lat z katalogu Best Filmu.

DEAD AWAKE

Młoda dziewczyna, Kate Bowman (Jocelin Donahue), po śmierci swojej siostry bliźniaczki, postanawia zbadać tajemnicze przypadki zgonów w czasie snu. Ofiary, które zmarły w ten sposób opowiadały w ostatnich dniach swojego życia o nawiedzającej ich nocą nadprzyrodzonej sile. We wszystkich przypadkach występował tzw. „paraliż senny”, przez który osoby cierpiące na tę przypadłość były całkowicie unieruchomiono podczas swojego snu. Kate, każdego dnia zgłębiając coraz to nowe tajemnice niezwykłego zjawiska naraża się na demoniczną siłę, która zaczyna prześladować przyjaciół głównej bohaterki.

VOD

SLUMBER

Koszmary, strach, pobudka w środku nocy i poczucie, że człowiek nie jest w stanie się ruszyć. Na klatce piersiowej czuć ciężar, który pozbawia powietrza. Kątem oka dostrzegamy czającą się z boku złowrogą postać… to jednak nie zły sen, lecz najczęstsze symptomy stanu zwanego paraliżem sennym lub porażeniem przysennym. Alice (Maggie Q) jest cenioną specjalistką zajmującą się zaburzeniami snu. O pomoc do niej zwraca się rodzina, która jest nawiedzana przez demona. Paraliżuje on swoje ofiary w czasie snu, stając się ich prawdziwym koszmarem i uwalniając straszną agresję, którą kierują przeciwko sobie. Alice musi porzucić naukowy racjonalizm, by pomóc nękanej rodzinie i zmierzyć się z własnymi demonami z przeszłości.

VOD

THE LODGERS. PRZEKLĘCI

Po tragicznej śmierci rodziców Rachel (Charlotte Vega) i jej brat bliźniak – Edward (Bill Milner) samotnie zamieszkują mroczną posiadłość Loftus Hall. Według lokalnej legendy jest to dom przeklęty, nawiedzony przez jego dawnych mieszkańców. Rodzeństwo musi przestrzegać określonych reguł, żeby uniknąć okrutnej kary i przeżyć.

Pomimo ostrzeżeń Sean (Eugene Simon), zakochany w Rachel chłopak, chce odkryć prawdę o klątwie ciążącej na rodzinie. Kiedy przekracza próg posiadłości, uruchamia lawinę śmiertelnych zdarzeń.

VOD

NIE BÓJ SIĘ CIEMNOŚCI

Sally przyjeżdża do Rhode Island, zamieszkać ze swoim ojcem i jego nową narzeczoną Kim (Guy Pearce i Katie Holmes). Ojciec pochłonięty jest remontem, a z macochą trudno jej się porozumieć. Mimo przestróg, dziewczynka sama zwiedza starą wiktoriańską willę. Ciekawość prowadzi ją w głąb posiadłości do ukrytej piwnicy. Ponad sto lat temu, w tajemniczych okolicznościach, zginął w niej pan domu. Sally słyszy głosy wołające o pomoc i nieświadoma zagrożenia uwalnia coś, co od wieków było zamknięte pod ziemią. Zło wypełnia dom. Sally wie, co kryje się w mroku, ale kto uwierzy małej dziewczynce, która boi się ciemności?

VOD

KREW: OSTATNI WAMPIR

Ekranizacja kultowego komiksu anime. Słynny producent Bill Kong (Przyczajony tygrys, ukryty smok, ukryty smok, Hero) we współpracy z reżyserem kina akcji Chrisem Nahonem (Pocałunek Smoka, Imperium Wilków) przedstawiają przepełnioną efektami specjalnymi, niesamowitą plastyką obrazu i przepięknymi zdjęciami historię młodej, pięknej wampirzycy, w rękach której spoczywają losy świata.

IPLA