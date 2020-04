Zwiastun 3. sezonu serialu ''The Last O.G.'' od TBS

Stacja TBS opublikowała pierwszą zapowiedź promującą nadchodzący trzeci sezon swojego komediowego serialu pt. The Last O.G. Jego współtwórcą jest zdobywca Oscara Jordan Peele.

W obsadzie aktorskiej znajdują się Tracy Morgan, Cedric the Entertainer, Tiffany Haddish, Taylor Mosby, Dante Hoagland, Allen Maldonado i Ryan Gaul.

Głównym bohaterem jest Tray, który po 15 latach wychodzi z więzienia. Doznaje szoku patrząc na to jak przez ten czas zmienił się świat. Musi od nowa nauczyć się w nim żyć. Pragnie także naprawić swoje relacje z rodziną co jednak nie okaże się takie łatwe. Jego była żona wyszła ponownie za mąż i wychowuje bliźniaki. Tray, aby się utrzymać otwiera ciężarówkę z jedzeniem i próbuje swoich sił jako kucharz. W trzecim sezonie zobaczymy jego dalsze zmagania z otaczającą go rzeczywistością. Po tym jak poprzez podpalenie stracił swojego food trucka szuka nowego miejsca do życia. Ląduje w Brooklynie, gdzie organizuje wycieczki po mieście. Tymczasem jego była żona ma przed sobą szansę na biznes, który może zmienić życie ich wszystkich.

Premiera 3. sezonu serialu już 7 kwietnia br.