Studio Lionsgate wydało oficjalną zapowiedź nadchodzącego thrillera Intrigo: Dear Agnes, którego fabuła oparta jest o trylogię szwedzkiego pisarza Hakana Nessera.

Za reżyserię filmu odpowiada Daniel Alfredson, który wyreżyserował m.in. Porwanie Heinekena z Anthony Hopkinsem. Alfredson jest także autorem scenariusza do Intrigo: Dear Agnes wraz z Birgittą Bongenhielm. W obsadzie aktorskiej znajdują się Carla Juri jako Agnes, Gemma Chan jako Henny, Jamie Sives jako Peter, Cal MacAninch, Jason Wong, John Sessions, Laurie Kynaston i Predag Bjelac.

Po śmierci swojego męża Agnes desperacko próbuje się utrzymać. Wtedy to trafia na swoją dawną przyjaciółkę Henny, która jest wściekła na swojego niewiernego męża Petera. Składa ona Agnes szokującą ofertę. Da jej taką ilość gotówki, że ta będzie mogła spokojnie ułożyć sobie życie, jednak najpierw musi wykonać pewne zadanie – ma zamordować Petera.

Film ten należy do filmowej serii Intrigo. Alfredson wyreżyserował już dwie produkcję do niej należące, są to Intrigo: Death of an Author z Benem Kingsleyem i Intrigo: Samaria z Phoebe Fox.

Premiera filmu Intrigo: Dear Agnes zaplanowana jest na 8 maja br. W ten dzień ma on pojawić się w wybranych kinach i w serwisach VOD.