W rozmowie z magazynem Total Film Scarlett Johansson wyznała, że była zaskoczona zmianą tonu historii z superbohaterką, a także faktu, iż zostanie ona wrzucona w rodzinny dramat.

Uważam, że częścią geniuszu Kevina Feige’a jest fakt, iż zawsze myśli o oczekiwaniach fanów względem tych filmów i daje im coś czego nigdy by sobie nie wymarzyli. Pomysł wrzucenia Nataszy Romanoff do rodzinnego dramatu jest ostatnią rzeczą, jaką można było się spodziewać. Musiałam oprzeć się na tym co będzie ponieważ jest to duża zmiana tonalna.

powiedziała aktorka