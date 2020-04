Universal Pictures i DreamWorks Animation przygotowują się do cyfrowej premiery filmu animowanego Trolle 2. W sieci pojawił się z tej okazji nowy klip promujący kontynuację filmu z 2016 roku.

Za kilka dni, bo już 10 kwietnia, film animowany Trolle 2 zadebiutuje w serwisach VOD. Co ciekawe portal Fandango wprowadził nawet możliwość wcześniejszego zamówienia tytułu. Wszystko spowodowane jest pandemią koronawirusa, która zmusiła ludzi do zamknięcia obiektów takich jak kina. Oczywiście w ciągu ostatnich tygodni w cyfrowej formie pojawiło się parę znanych tytułów, jednak były to filmy, które zdążyły – chociaż na moment – zawitać na wielki ekran. W przypadku Trolli 2 jest inaczej.

Queen Poppy i Branch odkrywają, że poza ich wioską istnieją inne światy zamieszkane przez Trolle, z którymi – by tak rzec – jakoś im nie po drodze. Kiedy niespodziewane niebezpieczeństwo zagrozi całej populacji Trolli, Poppy i Branch oraz ich przyjaciele wyruszą w wielką podróż przez nowe – niebezpieczne – lądy, by dokonać niemożliwego: pogodzić ze sobą wszystkie Trolle i połączyć się przeciw wrogowi.

Na razie nie ma informacji na temat polskiej premiery filmu animowanego. Może i polscy widzowie dostaną niebawem animację w serwisach VOD z dubbingiem?