Tutaj mamy komunikat ze strony kina, od ekipy kina AMONDO, gdzie na dzień dzisiejszy sprzedano już 100 voucherów, ale pomoc dalej jest potrzebna. Warto pamiętać o małych kinach i je wspierać, bo wcale nie mają skromniejszej oferty.

Kochani, potrzebujemy Waszej pomocy! Bo AMONDO to przede wszystkim WY! I bez Was – widzów – nie istniejemy!

Jak wiecie, w związku z sytuacją panującą w naszym kraju, kina nie będą działać aż do odwołania. Liczymy jednak na to, że epidemia w niedługim czasie zostanie opanowana, a Wy będziecie mogli wrócić do nas. Nie możemy się już Was doczekać!

Pewne jest natomiast to, że przed nami jeszcze kilka tygodni izolacji. Możecie nam pomóc w przetrwaniu tej trudnej sytuacji. Jeśli kochacie AMONDO tak samo jak my, prosimy Was o wsparcie. Dzięki Waszej pomocy mamy szansę na ponowne spotkanie. Możecie nas wesprzeć, kupując voucher do AMONDO w specjalnej cenie 12PLN, który będziecie mogli wykorzystać na dowolny seans po otwarciu kina. Voucher będzie obowiązywał na wszystkie seanse repertuarowe, oprócz festiwali, przeglądów oraz pokazów specjalnych. Każdy zakupiony bilet będzie można wykorzystać od dnia ponownego otwarcia kina aż do końca 2020 roku. Dziękujemy Wam za pomoc oraz liczymy na szybkie spotkanie! Uważajcie na siebie i tymczasem #zostańwdomu