HBO wspiera walkę z pandemią koronawirusa i zachęca Amerykanów do pozostania w domach poprzez udostępnienie filmów i seriali za darmo. Trzeba przyznać, że lista tytułów jest naprawdę bardzo zachęcająca.

Stacja HBO ogłosiła, że za pośrednictwem serwisu streamingowej HBO GO udostępni ponad 500 godzin swoich materiałów. W ich skład wejdą seriale telewizyjne, produkcje dokumentalne oraz filmy. Wszystkie tytuły z listy, którą znajdziecie poniżej będą za darmo od dzisiaj – wystarczy, że pobrana zostanie aplikacja HBO GO lub HBO NOW.

Seriale:

Filmy i seriale dokumentalne:

Filmy:

Akcja związana z udostępnieniem filmów i seriali nazywa się #StayHomeBoxOffice i nawiązuje do ogólnego hasztagu #StayHome.