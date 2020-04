Przekaz od ekipy kina Muranów:

Zazwyczaj to plakaty filmowe na fasadzie Muranowa zachęcają do wejścia do kina i zanurzenia się w inny świat. Dzisiaj nie możemy zaprosić Was do środka, więc obrazem i słowem dodajemy koloru naszej codzienności i najbliższemu otoczeniu.

Dzięki uprzejmości Marty Frej, cenionej malarki i ilustratorki, kino Muranów przemówiło słowami ikony kina Marleny Dietrich.