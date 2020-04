Kolejnym filmem na który przyjdzie poczekać nam nieco dłużej z powodu światowej pandemii koronawirusa jest reboot kultowej produkcji o mordercy z hakiem. Mowa oczywiście o Candymanie.

fot. materiały prasowe

Pierwotna data premiery nowego Candymana wyznaczona była na 12 czerwca br. Włodarze Universal Pictures zdecydowali o przeniesieniu jej na jesień, a dokładnie na 25 września. Czy już wtedy będziemy mogli spokojnie i bez żadnych obaw pójść do kina? Czas pokaże…

Za reżyserię nowego Candymana odpowiada Nia DaCosta, która do tej pory nie ma na swoim koncie zbyt wielu reżyserskich osiągnieć. Jej debiutem reżyserkim jest film Little Woods z 2018 roku. DaCosta pracowała na scenariuszu autorstwa Jordana Peela i Wina Rosenfelda. W jednego z głównych bohaterów wciela się Yahya Abdul-Mateen II, który w ostatnim czasie wystąpił w filmie Aquaman czy serialu Watchmen. Znalazł się także w obsadzie nadchodzącej czwartej części Matrixa. U jego boku wystąpią m.in. Colman Domingo, Teyonah Parris i Nathan Stewart-Jarrett. W tytułowego mordercę ponownie wciela się Tony Todd.

Współczesna odsłona filmu jest opisywana jako duchowa kontynuacja gotyckiego horroru z 1992 roku, którego fabuła koncentruje się na miejskiej legendzie o byłym niewolniku zamordowanym z powodu jego związku z białą kobietą. Jego prochy rozrzucone zostały na projektach mieszkaniowych Cabrini-Green. Legenda głosi, że jeśli stojąc przed lustrem wypowie się pięć razy słowo Candyman to duch niewolnika powróci, aby zamordować śmiałka. Akcja rebootu rozgrywać ma się w Chicago. Odkąd mieszkańcy pamiętają, dzielnica Cabrini Green w Chicago była terroryzowana opowieścią o nadprzyrodzonym zabójcy z hakiem przymocowanym do ręki. Dzisiaj dzielnica wygląda zdecydowanie inaczej i jest zamieszkiwana przez nieco inną społeczność. Artysta Anthony McCoy wraz z dziewczyną będącą dyrektorką galerii przenoszą się do luksusowego apartamentu w Cabrini Green, gdzie zaczynają odkrywać krwawą tajemnicę mordercy o imieniu Candyman.