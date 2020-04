Proces realizacyjny piątego filmu o przygodach słynnego archeologa i poszukiwacza przygód Indiany Jonesa trwa bardzo długo, ciągle napotykając na jakieś przeszkody. Niedawno ze swojej dotychczasowej funkcji reżysera zrezygnował Steven Spielberg, a teraz koronawirus miesza kolejne plany ludzi odpowiedzialnych za produkcję.

fot. materiały prasowe

Informacja o tym, iż Spielberg zrezygnował z reżyserowania kolejnego filmu o kultowym archeologu była szokiem, bowiem to właśnie on odpowiada za wszystkie poprzednie części. Utalentowany reżyser uznał, iż pora, aby to nowe pokolenie przedstawiło własną wersję owej historii. Na jego miejsce prawdopodobnie wskoczy James Mangold, który nadal negocjuje ze studiem Lucasfilm warunki swojego kontraktu. Mangold ma na swoim koncie już kilka naprawdę dobrych filmów. Odpowiada m.in. za produkcję Logan: Wolverine, Le Mans '66 czy komedię Wybuchowa para.

W związku z tym, iż nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja odnośnie reżysera, to nie wiadome jest kiedy rozpoczną się zdjęcia do Indiany Jones 5. Plany twórcom psuje również panująca na całym świecie epidemia. Wszystko to spowodowało, iż planowana do tej pory data premiery filmu została przełożona, aż o rok. Z 9 lipca 2021 roku na 29 lipca 2022.

Wszystkie te zmiany nie spowodowały jednak rezygnacji ze strony Harrisona Forda, który nadal związany jest z projektem i chce ponownie wystąpić w roli Indiany Jonesa.