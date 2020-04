Marvel Studios wywraca do góry nogami swój kalendarz premier

Superbohaterowie Marvela niestety również muszą uznać wyższość koronawirusa. Studio odpowiedzialne za kinowe widowiska z komiksowymi herosami postanowiło poprzekładać premiery swoich kolejnych filmów na późniejsze terminy. Nowy kalendarz został wywrócony do góry nogami.

Numerem jeden na liście jest oczywiście Czarna Wdowa, która miała już niebawem zostać zaprezentowana fanom Kinowego Uniwersum Marvela. Co ciekawe przygody Nataszy Romanoff zajmą miejsce w kalendarzu premier należące do tej pory do superprodukcji Eternals. Tym samym Scarlett Johansson w akcji zobaczymy 6 listopada 2020 roku.

Reszta premier została przesunięta na następujące dni:

Jedynym filmem Marvel Studios, który nadal posiada taką samą datę premiery jest Czarna Pantera 2. Kontynuacja jednego z największych kasowych hitów studia zawita na ekranach kin 8 maja 2022 roku.

Marvel pokazał także plakat filmu Czarna Wdowa z nową datą: