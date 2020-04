Jak wiadomo w USA koronawirus sieje coraz większe spustoszenie, wiele gwiazd kina zdecydowało się w tym czasie zachęcić swoich fanów do bycia odpowiedzialnym i pozostania w domu. Wśród zachęcający jest legendarny Samuel L. Jackson, który w swoim oryginalnym stylu czyta osobliwą książkę "Stay the F**k at Home". Zapraszamy do obejrzenia klipu, na prawdę warto.

Aktor niedawno był gościem programu Jimmy Kimmel Live! i podczas emisji postanowił zachęcić amerykanów do zostania w zaciszu domowym. W książce zatytułowanej “Stay the Fk at Home" (co w tłumaczeniu brzmi "Zostań, k**wa w domu") możemy usłyszeć m.in. takie zdania:

Technicznie rzecz biorąc, nie jestem lekarzem, ale s***wy**nu słuchaj, kiedy czytam wiersz. A więc oto jestem, Sam je***y Jackson, błagając cię, trzymaj dupę w domu.

Poniżej przedstawiamy pełną wersję wideo z czytania książeczki, której autorem jest Adam Mansbach. Pisarz już w 2011 roku zyskał wielką popularność pisząc “Go the Fk to Sleep". Samuel L. Jackson czyta ją bezbłędnie, sprawdzicie to sami.