Niespodziewana i zarazem bardzo smutna wiadomość dotarła do nas z Hollywood. Nie żyje Logan Williams, młoda gwiazda znana m.in. z serialu Flash, gdzie odgrywał rolę młodego Barry’ego Allena. Miał jedynie 16 lat.

Nie ujawniono jak do tej pory przyczyn zgonu, wiadomo że Logan zmarł w czwartek. Kanadyjski aktor urodził się w 2003 roku, na małym ekranie zadebiutował w wieku 10 lat, w filmie The Color of Rain, wyprodukowanym dla telewizji Hallmark. W tym samym roku otrzymał role w serialach Flash oraz Głos serca. W 2015 roku zaliczył także epizody w seriach Nie z tego świata i The Whispers. Na tym kończy się jego dorobek aktorski, nie zdąży w tym czasie zadebiutować w kinowej produkcji.

Na tą straszną wiadomość zareagował Grant Gustin, który odgrywa tytułową rolę w serialu Flash.

Byłem pod wielkim wrażeniem nie tylko talentu Logana, ale także jego profesjonalizmu na planie. Moje myśli i modlitwy będą z nim i jego rodziną, w tak dla nich niewyobrażalnie trudnym okresie. Proszę, miejcie Logana i jego rodzinę w swoich myślach i modlitwach w dla nas wszystkich tak dziwnym i trudnym czasie. Przesyłam wszystkim miłość – oświadczył Gustin.

Młody aktor został nagrodzony dwukrotnie statuetką Joey Award, przyznaną obsadzie za rolę w serialu Głos serca.