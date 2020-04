Andersonoholicy też ucierpieli - premiera "The French Dispatch" przesunięta

Nie da się ukryć, że to najczęstszy temat newsów pojawiających się w branży filmowej i serialowej. Naszpikowana osobistościami, nowa bomba autorskiej i ekscentrycznej formy oraz narracji Wesa Andersona nie eksploduje na ekranach kin, tak jak wstępnie zakładano 24 lipca. Premierę wyczekiwaną przez wielu przesunięto na 16 października.

Jeżeli międzynarodowa premiera nowego dzieła osobliwego twórcy odbędzie się w innym terminie, z kilkumiesięcznym opoźnieniem, to można odważnie zwątpić w pojawienie się The French Dispatch jeszcze w tym roku w naszych kinach. Oczywiście, z racji, że autorką tego newsa jest osoba, która daży kino amerykańskiego reżysera niezależnego, miłością bezwarunkową, to jednak chciałaby się mylić. Zawsze pozostaje w tym czasie niejasności, obejrzeć coś z gwarantowaną oryginalnością i wysoką jakością – po prostu zwiedzić sobie świat oczami Wesa Andersona powatrzając jego poprzednie produkcje.

Przypomnijmy kogo zobaczymy, miejmy nadzieję, jak najszybciej na ekranach w The French Dispatch (to będzie dzięki tej wyliczance o wiele dłuższy news): Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Bill Murray, Owen Wilson, Léa Seydoux, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Liev Schreiber, Elisabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe, Lois Smith, Saoirse Ronan, Christoph Waltz, Anjelica Huston, Jason Schwartzman oraz Henry Winkler. Mamy na pokładzie już stałych gości, a wręcz Andersonowską rodzinkę, ale też pojawiają się nowi członkowie tego bandu. Tworzą oni razem z Wesem Andersonem pean na cześć dziennikarstwa sprzed lat. 3 części, a każda z nich poświęcona opowieści wydanej na łamach czasopisma o takiej samej nazwie, jak tytuł filmu. Siedziba gazety będzie miała miejsce w fikcyjnym mieście z XX wieku.

Jest na co czekać?