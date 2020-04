Reżyserka pierwszej części filmu Ptaki Nocy już ma pomysł, co chciałaby przedstawić w sequelu i bardzo by chciała, by udało się jej go wcielić w życie.

Cathy Yan w rozmowie z portalem The Wrap zdradziła swoje plany co do kolejnej części filmu Harley Quinn: Ptaki Nocy 2. Reżyserka wymyśliła, że wprowadziłaby postać Poison Ivy, by przedstawić na ekranie jej romans z Harley Quinn, tak jak miało to miejsce w komiksie. Dosyć zaskakujące jest, że reżyserka nie jest przekonana, czy pojawiłyby się tam Ptaki Nocy i nawet dodała, że może powstałby odzielny film na ich historię, a ten o którym wspomina na początku skupiałby się na jednej relacji.

Ciekawe, czy widzowie tak sympatyzują z Harley Quinn, jak odgrywająca jej rolę Margott Robbie, która chciałaby wielokrotnie wracać do tej kreacji. Reżyserka liczy, że ten pomysł uda jej się zrealizować. Na razie pewnym jest, że ekscentryczna i wyrazista postać z komiksu pojawi się znowu na ekranach kin w 2021 roku w filmie Legion samobójców 2.

Co Wy na pomysł takiej dodatkowej można powiedzieć produkcji? Co prawda Ptaki Nocy, które weszły do kin lutego 2020 roku nie osiągnęły jakiegoś imponującego wyniku, ale też tytuł nie przepadł oraz nie był katastrofą finansową.