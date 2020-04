Na weekend w filmową podróż zabiera Was tym razem absolutna legenda polskiego i światowego kina – Jerzy Skolimowski. Gutek film "odpytał" uznanego reżysera jakie są jego faworyci do obejrzenia i co warto nadrobić, kiedy jesteśmy w domu. Reżyser, scenarzysta, aktor, malarz, poeta. Jeden z najbardziej utytułowanych polskich twórców na świecie, chociaż jak sam mówi, nie przywiązuje do nich wagi – nagrodę z Cannes trzyma w garażu, a nagrody z Wenecji i Berlina „gdzieś się zapodziały”.