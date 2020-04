Dotarła do nas ciekawa informacja dotycząca Quentina Tarantino oraz planowanej ekranizacji przygód Luke’a Cage’a. Otóż reżyser by bardzo blisko projektu jednak o rezygnacji zdecydował jeden waży szczegół.

Sam fakt, że Tarantino przymierzał się do tego typu produkcji jest dość intrygująca. Można się domyślać jak interesujący byłby to film, zapewne zupełnie inne kino komiksowe jakie do tej pory mogliśmy zobaczyć, z pewnością inspirowane gatunkiem blaxploitation. Jednak nie doszło do tego, a reżyser wyjaśnił w wywiadzie jaki był powód jego rezygnacji. Otóż okazuje się, że to znajomi odwiedli go od tego pomysłu i niezgodność z doborom głównego bohatera.

Wszyscy moi znajomi mówili do mnie, że musi to być Wesley Snipes. Jednak im odpowiadałem, że lubię Wesleya, jednak dla mnie Larry Fishburne to praktycznie Marlon Brando. I to właśnie Fish jest moim wyborem wyjawił Tarantino

W kolejnym etapie wywiadu reżyser zdradził także jak dawno zapadła ta decyzja. Otóż pomysł nakręcenia filmu pojawił się pomiędzy kręceniem Wściekłych psów i Pulp Fiction. Jego znajomi twierdzili, że Snipes ma lepsze warunki fizyczne oraz status gwiazdy. Jednak Tarantion miał swojego faworyta i to przekonało go do odpuszczenia tematu.