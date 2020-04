Informacja o drugiej części filmu Tamte dni, tamte noce opartej na powieści Andre Acimana pojawiła się juz jakiś czas temu. Z pewnością znajcie się wielu wśród was, którzy oczekiwali na kolejne szczegóły ułatwiające czas oczekiwania na drugą część. Kilka dni temu reżyser filmu w wywiadze dla La Republica potwierdził udział Chalameta i Hammera. Także nie jest to żadna niepotwierdzona infomacja, czy plotka.

Tak mówił na łamach gazety zapewniając o obecności całej ekipy z pierwszej części w kontynuacji Luca Guadagnino :

Przed pandemią koronowirusa poleciałem do Stanów Zjednoczonych, żeby spotkać się z pisarzem, którego uwielbiam, ale nie chcę wymieniać jego imienia, żeby porozmawiać o drugiej części. Niestety musieliśmy anulować to spotkanie. Oczywiście to wielka przyjemność móc pracować z Timothée Chalamet, Armie Hammerem, Michaelem Stuhlbargiem, Esther Garrel i innymi aktorami. Wszyscy będą w nowym filmie.