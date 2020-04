Szalona postapokalityczna animacja powraca na Netflix. Mowa o produkcji Ostatnie dzieciaki na Ziemi. W sieci zadebiutował zwiastun drugiego sezonu, który zobaczyć możecie poniżej.

fot. netflix

Drugi sezon serialu zatytułowany jest Ostatnie dzieciaki na Ziemi. Parada Zombiaków, a więc tak samo jak drugi tom powieści Maxa Bralliera. To na podstawie jego książek powstaje ta animacja. Ponownie będziemy świadkami niesamowitych przygód zadziornego Jacka Sullivana, który wraz z przyjaciółmi kontynuuje walkę o planetę.

Jack Sullivan to trzynastoletni sierota, który wraz z trójką przyjaciół staje do walki z zombie i przerażającymi potworami. Nastolatkowie budują swoją twierdzę na drzewie, zaprzyjaźniają się z olbrzymimi potworami, stawiają czoło bestiom oraz robią wszystko, by powstrzymać najpotężniejszą siłę zła przed przeniknięciem do naszego wymiaru. Mając tyle problemów na głowie nie tracą jednak dobrego humoru i dalej są w stanie świetnie się bawić.

Animacja posiada imponującą obsadę głosową, na którą składają się Mark Hamill, Bruce Campbell, Keith David, Rosario Dawson, Catherine O'Hara oraz Nick Wolfhard, Charles Demers, Montse Hernandez i Garland Whitt.

Poniżej wspomniana zapowiedź. Co sądzicie o tej produkcji?

Premiera 10-odcinkowego sezonu drugiego już 17 kwietnia br. tylko na Netflix.