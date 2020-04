Doskonałe nowiny dla wszystkich fanów kina – niezależnie czy lubicie filmy, czy seriale. Serwis FDB.PL łączy siły z agregatorem polskich recenzji filmowych FilmKrytykiem. Dzięki temu będziecie mieli możliwość jeszcze dokładniejszego zaznajomienia się z danym tytułem przed podjęciem decyzji o jego obejrzeniu.

Pewnie wielokrotnie musieliście zmierzyć się z problemem wyboru odpowiedniego filmu na wieczór. Teraz dzięki połączeniu FDB i FilmKrytyka będzie to o wiele łatwiejsze. W profilach filmów i seriali znajdziecie miejsce, gdzie będziecie mogli poznać opinię krytyków i recenzentów, którzy mieli okazję obejrzeć interesującą Was produkcję.

Aktualnie co prawda musimy borykać się z pandemią koronawirusa, więc wypad do kina jest niemożliwy, ale nadal korzystamy z wielu serwisów streamingowych takich, jak Netflix, HBO Go czy Amazon Prime. W ich ofertach możemy znaleźć setki filmów i seriali, które potencjalnie mogą nas zainteresować. Niekoniecznie jednak fajny opis może zwiastować fajny seans. Tym bardziej, jeśli mówimy o stosunkowo nowych produkcjach, które zostały obejrzane przez małą liczbę użytkowników. Zamiast tego możemy posłużyć się opiniami i ocenami wspomnianych krytyków i recenzentów.

Na profilach filmów oraz seriali przy ocenie głównej danego tytułu pojawiła się nowa statystyka, która prezentuje nam liczbę krytyków, którzy ocenili film oraz średnią z ich ocen. Po kliknięcie w ocenę zostaniemy przeniesieni od listy z recenzjami, krytyków.

Ich opinie oraz oceny mogą Wam pomóc podjąć decyzję, czy aby na pewno Wasze zainteresowanie danym tytułem jest słuszne. Musicie jednak pamiętać o tym, aby traktować to jako sugestię, a nie pewnik. Chyba każdy z nas się zgodzi, że lepiej być zaskoczonym udanym seansem niż rozczarowanym z powodu wielkich oczekiwań.

Dla twórców filmowych i aktorów nie chyba nic lepszego niż zadowolony widz po seansie!

Na drugiej stronie znajdziecie szczegóły dotyczące funkcjonalności nowości dodanych w serwisie.