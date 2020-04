Natasha Lyonne mogła być przymierzana do roli złoczyńcy w "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

Marvel Studios i Scott Derrickson zakończyli współpracę, a jako powód podano różnice artystyczne. Jego miejsce zajął twórca trylogii o "Spider-Manie" – Sam Raimi.

Scott Derrickson za pośrednictwem Twittera zdradził naprawdę ciekawą informację dotyczącą pracy przed produkcyjnej widowiska Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Jak się okazuje filmowiec miał okazję spotkać się z aktorką znaną fanom seriali takich, jak Russian Doll czy Orange is the New Black – Natashą Lyonne. Rozmawiali oni na temat multiwersum, a cała rozmawia miała być naprawdę owocna.

Dodatkowo Derrickson polecił swoim fanom serial Russian Doll, który można znaleźć w serwisie platformy streamingowej Netflix. Niestety z powodu koronawirusa prace nad drugim sezonem musiały zostać wstrzymane. Na razie nie wiadomo czy twórcy zdąża wyrobić się z nową serią jeszcze w 2021 roku.

Na ten moment ciężko stwierdzić czy Natasha Lyonne nadal będzie w planach Marvel Studios. Bardzo możliwe, że Derrickson rozważał ja do roli czarodziejki o imieniu Clea. Studio prowadziło casting i poszukiwało aktorki w wieku 20-40 lat. Inną możliwością była rozmowa Lyonne z reżyserem o zagraniu czarnego charakteru. Od dawna mówi się w kontekście tego filmu na temat postaci znanej jako Nightmare, który miałby przyjąć żeńską formę. Do tej roli faworytką fanów jest jednak Eva Green.

Premiera Doctor Strange in the Multiverse of Madness została przeniesiona na 5 listopada 2021 roku.