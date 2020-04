Zanim przejdziemy do przedstawienia zestawienia, chciałem tylko dodać, że w rankingu mogły znaleźć się tytuły, które mają co najmniej trzy recenzje na portalu. W przypadku, gdy ocena poszczególnych filmów jest taka sama, decyduje ilość pozytywnych recenzji. Zaczynamy!

To smutny obraz współczesności pełnej nierówności i nienawiści jako jedynej skutecznej metody do przetrwania, będącej synonimem tlenu. FDB – Bernadetta Trusewicz

Zamiast jednak dzielić publiczność na zwolenników i przeciwników, raczej nimi potrząśnie. "Hejter" to film, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Interia – Adrian Luzar

Prawda to wyzwanie. Opowieść nienachalna, pełna ostrego i zuchwałego humoru pokazująca, że w każdym domku jest pełno potworków. FDB – Bernadetta Trusewicz