Prace nad filmem Nie czas umierać zostały oficjalnie zakończone. Teraz nie pozostało nam nic innego, jak czekać na premierę kolejnej superprodukcji o przygodach Jamesa Bonda.

Z powodu koronawirusa cały świat stoi. Cierpią na tym zwykli ludzie, ale również biznes filmowy. Jednym z pierwszych filmów, który został przełożony z powodu pandemii był produkcja Nie czas umierać. Oczywiście dzięki długiej przerwie twórcy mają możliwość dopracowania pewnych elementów w swoich dziełach. Czy podobnie wyglądała sprawa z nowym Bondem? Informacje na ten temat zostały udzielone przez reżysera filmu Cary'ego Fukunagę, który rozmawiał z fanami w trakcie Q&A na Instagramie.

Oczywiście więcej czasu jest cudowne, jednak odłożyliśmy na bok nasze ołówki w momencie zakończenia czasu na postprodukcję.

stwierdził filmowiec

W dalszej części rozmowy został zapytany czy nie chciałby wykorzystać tego czasu na dalsze udoskonalanie filmu:

Odpowiedź jest krótka, to pieniądze. I chociaż Bond jest wielkim filmem, to nadal musimy liczyć się z kosztami. Oczywiście, że mógłbym majstrować w nim cały czas. Ten film jest świetny, jaki jest.

Gdyby nie pandemia koronawirusa na świecie, to fani Jamesa Bonda mieliby już zapewne pierwsze seanse za sobą. Nie czas umierać miało trafić do kin w miniony weekend. Nowa data premiery została ustalona na listopad. Miejmy nadzieję, że do tego czasu sytuacja na świecie uspokoi się i kina będą mogły zostać otwarte z powrotem.