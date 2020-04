Zaczynamy nowy słoneczny tydzień, ale prosimy, zostańcie w domu! Możecie za to, dzięki dzisiejszej filmowej propozycji od BEST FILM przenieść się do słonecznej Hiszpanii, Argentyny czy Meksyku. Pedro Almodovar, Penelope Cruz, Diego Luna, Gael Garcia Bernal, tych nazwisk nie trzeba nikomu przedstawiać. Spędźcie z nimi ten tydzień! Mamy nadzieję, że poniższe tytuły osłodzą Wam oczekiwanie na powrót do kin.

ANIOŁ

Argentyński kandydat do Oscara 2019, wyprodukowany przez Pedro Almodovara i twórców Dzikich historii. Wibrujące rock-n-rollem Buenos Aires, lata 70-te. 17-letni Carlitos o twarzy anioła (Lorenzo Ferro) przemierza ulice, jakby należały do niego. Od najmłodszych lat wykorzystuje wszelkie okazje by kraść. To fascynacja, której nie chce się oprzeć. Kiedy w nowej szkole spotyka Ramona (Chino Darín) natychmiast stają się przyjaciółmi. Wyruszają w podróż pełną ryzykownych przygód, namiętnej miłości i mrocznej zbrodni.

Porywająca historia. Stylistyczny majstersztyk. Wizualna uczta.

Zobacz na:

VOD

IPLA

PLAYER

HISZPAŃSKI TEMPERAMENT

Amaia pochodzi z Kraju Basków, nie lubi się stroić, a swoim temperamentem mogłaby obdzielić połowę Hiszpanii. Właśnie rzucił ją narzeczony, do miasta tymczasem przyjeżdża ojciec, by poznać ukochanego córki. Rodzina dla Baska to rzecz święta, dlatego dziewczyna decyduje się na mały przekręt. Poznany na wycieczcie do Sewilli Rafa, rodowity Andaluzyjczyk, czyli największy wróg, wydaje się najgorszym pomysłem na ratunek. Ale być może najlepszym sposobem na wybrnięcie z tarapatów są kolejne tarapaty? Dzikie historie w hiszpańskim stylu z hiszpańskim charakterem i temperamentem.

Zobacz na:

NETFLIX

VOD

PRZERWANE OBJĘCIA

Klasyka kina hiszpańskiego. Zakochana kobieta i opętany miłością do niej mężczyzna w zmysłowym thrillerze Pedro Almodovara z Penelope Cruz w roli głównej. Lena i Mateo zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia. Mateo nie wie, że Lena jest narzeczoną wpływowego milionera, który zrobi wszystko, by zatrzymać ją przy sobie. Nie wie też, że nocami bywa luksusową prostytutką… Kim naprawdę jest kobieta? Ile jest w stanie poświęcić, żeby być z mężczyzną swojego życia?

Zobacz na:

VOD

RUDO I CURSI

Gael Garcia Bernal i Diego Luna ponownie razem na ekranie w jednym z największych hitów meksykańskiego kina. Tato i Beto, dwaj bracia wiodący ciężkie życie na meksykańskiej prowincji, mają tylko jedno marzenie: zaoszczędzić wystarczająco dużo pieniędzy, aby wybudować matce jej wymarzony dom. Jednak los zaplanował dla nich coś zupełnie innego. Podczas przyjacielskiego meczu piłki nożnej, obaj bracia zostają zauważeni przez uznanego poszukiwacza talentów – Batutę, co w nieunikniony sposób rodzi rywalizację pomiędzy mężczyznami. Nagle, rozpoczynają życie gwiazd sportu – sława, bogactwo, szybkie samochody i piękne kobiety… ale każdy sen ma swoją ciemną stronę, która ujawnia się, gdy bracia zaczynają grać w przeciwnych drużynach, a ich rywalizacja przybiera na sile.

Zobacz na:

IPLA

9 MIL

Co roku 500 ton narkotyków przekracza granice Maroko i Hiszpanii. Nigdy dotąd 9 mil nie było tak cenne. Nigdy, nie było tak niebezpieczne.Gibraltar, południowa granica Europy. Dwa kontynenty, trzy państwa, czternaście kilometrów. Raj dla przemytników. Pieniądze są na wyciągnięcie ręki. Wszystko, czego potrzebujesz, to odwaga, by przepłynąć przez wąską granicę dwóch kontynentów w łodzi wypełnionej haszyszem, kiedy policja śledzi każdy twój ruch.

Zobacz na:

VOD

CHILI