Edward Norton to nie tylko jeden z najlepszych współczesnych aktorów i zdobywca trzech nominacji do Oscara®, ale również utalentowany reżyser i twórca kultowej komedii romantycznej Zakazany owoc. Kryminałem Osierocony Brooklyn Norton po blisko dwudziestoletniej przerwie powrócił za kamerę. Jego uhonorowana nominacją do Złotego Globu ekranizacja powieści Jonathana Lethema zadebiutuje na Blu-ray i DVD już 15 kwietnia.

Film Osierocony Brooklyn, którego akcja rozgrywa się w latach 50. XX wieku w Nowym Jorku, opowiada historię Lionela Essroga (Edward Norton), samotnego prywatnego detektywa cierpiącego na zespół Tourette’a. Postanawia rozwikłać zagadkę morderstwa swojego mentora i jedynego przyjaciela Franka Minny (Bruce Willis). Dysponując jedynie kilkoma wskazówkami i własnym obsesyjnym umysłem, Lionel odkrywa pilnie strzeżone sekrety. Trafia z przesiąkniętych ginem klubów jazzowych w Harlemie do surowych slumsów Brooklynu i wreszcie na pełne przepychu salony najbardziej wpływowych graczy w Nowym Jorku. Stawia czoła najgroźniejszemu człowiekowi w mieście (Alec Baldwin). Wszystko po to, by uczcić pamięć przyjaciela i ocalić kobietę, która może okazać się dla niego jedynym ratunkiem.

Realizacja filmu Osierocony Brooklyn była marzeniem Edwarda Nortona od czasu kiedy w 1999 roku przeczytał powieść Jonathana Lethema odkrywając nie tylko jej kinowy potencjał, ale również, a może przede wszystkim, jej zapadającego w pamięć głównego bohatera.

Byłem pod wrażeniem tego sieroty, który dorastał na niebezpiecznych ulicach Brooklynu, cierpi na zespół Tourette’a i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Mimo to jest niezwykle inteligentny i postrzega świat w nieszablonowy sposób. Obsesyjna osobowość Lionela miała jedną wielką zaletę: wszystkie zgromadzone informacje przechowywał w głowie. Lionel nie potrafi niczego odłożyć na później, musi pociągnąć za nitkę, nie może przestać myśleć o nierozwikłanych sprawach. Dlatego jako detektyw odczuwa nieodparty przymus ustalenia, co się tak naprawdę wokół niego dzieje. Ten temat wydał mi się ciekawy i do głębi poruszający.

powiedział reżyser i odtwórca głównej roli

Parafrazując słynne powiedzenie Balzaca "za każdą wielką fortuną kryje się zbrodnia", Norton zaczął się zastanawiać nad koncepcją, zgodnie z którą "za każdym wielkim miastem kryje się zbrodnia". Jeśli pierwszą zbrodnię Los Angeles stanowiło podkradanie wody tak potrzebnej do jego rozwoju, to pierwszą zbrodnią Nowego Jorku była budowa drapaczy chmur na fundamentach opartych na szemranych interesach, dyskryminacji rasowej i sprawowaniu autorytarnej władzy, która zdawała się ignorować zasady demokracji.

Historia tego, w jaki sposób stary Nowy Jork stał się nowoczesnym miastem, jest naprawdę skomplikowana i mroczna. Istnieje wiele książek i dokumentów na temat tego okresu, ale nie został on jeszcze dostatecznie szczegółowo przedstawiony w filmie. Często myślimy o latach 50. jak o złotych latach amerykańskiej demokracji. Zapomina się o tym, że fakty takie jak wpisywanie instytucjonalnego rasizmu bezpośrednio w plany urbanistyczne dla Nowego Jorku i innych miast zamiatano pod dywan. Prawda jest taka, że wiele z tego, co udało się osiągnąć w mieście, dokonano przy użyciu metod, które stały w całkowitej sprzeczności z amerykańskim zobowiązaniem do demokratycznych rządów i graniczyły w zasadzie z faktycznym autokratyzmem.

zauważa Edward Norton

