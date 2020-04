Wczoraj miał miejsce finał 10. sezonu The Walking Dead. Podczas jego emisji niespodziewanie AMC wyemitowało teaser 6. sezonu serialu Fear the Walking Dead. Zapraszamy do obejrzenia.

Nie jest to oficjalny klip, lecz wideo zamieszczone przez jednego z fanów, który nagrał wideo oraz umieścił je w sieci. Dodajmy, że prace nad 6. sezonem zostały storpedowane przez koronawirusa i jak do tej pory nie wiadomo kiedy zostaną wznowione. Planowana premiera to lato 2020 roku, AMC nie ogłosiło przeniesienia daty, także jest szansa, że nie dojdzie do opóźnienia.

Wiadomo także, że w 6. sezonie grupa głównych bohaterów zostanie rozdzielona. A według twórców pojawią się także nowe lokacje.

Producentem wykonawczym Fear the Walking Dead jest Scott M. Gimple, showrunnerami Andrew Chambliss oraz Ian Goldberg, a także Robert Kirkman, David Alpert, Gale Anne Hurd i Greg Nicotero.

W serialu występują Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay Garcia, Garret Dillahunt, Maggie Grace, Jenna Elfman, Alexa Nisenson, Austin Amelio, Ruben Blades oraz Karen David.