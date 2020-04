#Zostanwdomu z NEXT FILMEM, część 3

NEXT FILM ma w zanadrzu filmy gwarantujące naprawdę mocne wrażenia i cały zestaw produkcji nagradzanych na festiwalach w Polsce i na świecie. Oto trzecia porcja polecanych przez dystrybutora filmów.

Mocne kino

Wybór filmów dla widzów o mocnych nerwach otwiera ubiegłoroczny kinowy hit – Underdog w reżyserii Macieja Kawulskiego. Pierwsza produkcja opowiadająca o świecie zawodników MMA przyciągnęła do kin na całym świecie ponad milion widzów. W roli głównej wystąpił Eryk Lubos, a partnerował mu Mamed Khalidov. Bohaterowie filmu walczą nie tylko w klatce, ale przede wszystkim z własnymi słabościami. Film jest dostępny w ofercie Ipli.

Drugim tytułem, na który warto zwrócić szczególną uwagę jest Plac zabaw w reżyserii Bartosza M. Kowalskiego, którego najnowszy film, pierwszy polski slasher W lesie dziś nie zaśnie nikt, szturmem zdobył pierwsze miejsce wśród tytułów dostępnych na polskim Netflixie w kilka godzin po udostępnieniu. Debiut reżysera często określany był mianem horroru społecznego i zasłużył na miano jednego z najbardziej kontrowersyjnych polskich filmów. Opowiada o dniu z życia nastolatków, które zamienia się w niewyobrażalną spiralę przemocy. Film był inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Jest dostępny w serwisach: Netlix, Ipla oraz VOD.pl.

Wieczory z mocnym kinem uzupełnią seanse filmów:

Drogówka, reż. Wojciech Smarzowski – klasyczny już obraz polskiej policji. Film dostępny w serwisach: Netflix i Ipla

Karbala, reż. Krzysztof Łukaszewicz – opowieść o jednej z najbardziej bohaterskich bitew w najświeższej historii polskiej armii. Film dostępny w serwisach: Player.pl, Netflix, Ipla, Vod.pl (również w wersji z audiodeskrypcją)

Nagradzane produkcje

Dobrego kina nigdy dość – wychodząc z tego założenie, proponujemy poznanie lub przypomnienie sobie tytułów, które w ciągu ostatnich lat szczególnie przypadły do gustu krytykom i widzom. Wśród nich są już wspomniane wyżej Drogówka czy Plac zabaw. Ale w tym zestawieniu nie może zabraknąć filmu, który szturmem zdobył Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2014, a potem polskie kina, czyli Bogowie w reżyserii Łukasza Palkowskiego o początkach kariery Zbigniewa Religi i jego dążeniu do udanej operacji transplantacji serca. Trudno nie wspomnieć też o thrillerze Macieja Pieprzycy – Jestem mordercą, historii śledztwa w sprawie słynnego wampira, seryjnego mordercy okresu PRL. Kolejny film reżysera – Ikar. Legenda Mietka Kosza również spotkał się z ogromnym uznaniem krytyków. Animowany przy użyciu nieszablonowych technik Twój Vincent zachwycił widzów na całym świecie i zdobył nominacje do najważniejszych wyróżnień branży filmowej – Europejskiej Nagrody Filmowej (którą zdobył), Złotego Globu, a na koniec Oscara.

Wielokrotnie nagradzane filmy z portfolio NEXFT FILM dostępne są w serwisach:

Bogowie, reż. Łukasz Palkowski – Netflix, Player,

Papusza, reż. Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze – Netflix, Ipla,

Pokot, reż. Agnieszka Holland – Player.pl, Netflix

Jestem mordercą, reż. Maciej Pieprzyca – Netflix, Vod.pl

Ikar. Legenda Mietka Kosza, reż. Maciej Pieprzyca – Player.pl, Vod.pl

Twój Vincent, reż. Dorota Kobiela, Hugh Welchman – Netflix, Vod.pl,

Słodki koniec dnia, reż. Jacek Borcuch – Player.pl, Vod.pl

Excentrycy. Po słonecznej stronie ulicy, reż. Janusz Majewski – Netflix, Ipla

Jeszcze dzień życia, reż. Damian Nenow, Raúl de la Fuente – HBO GO, Player.pl