W USA przeprowadzono już badania dotyczące tego czy widzowie wrócą do kin po pandemii koronawirusa. Przepytano 6800 osób i większość z nich stwierdziła, że zdecydowanie planuje ponownie uczęszczać na seanse, jednak aż 56 % woli spokojnie poczekać.

Firma EDO przeprowadziła badania w zeszłym tygodniu, pytania skierowane były głównie do fanów kina. Dowiedzieliśmy się kilka szczegółów o ich domowych nawykach oglądania podczas kwarantanny, a także ich gotowość do powrotu do kina. Wyniki są całkiem obiecujące dla właścicieli kin, ponieważ aż 70% ankietowanych wskazało, że prawdopodobnie powrócą do kin po ich ponownym otwarciu, a 45% twierdzi że jest to bardzo prawdopodobne.

Na pytanie dotyczące jak szybko po otwarciu kin powrócisz na seans, 45% badanych stwierdziło że w szybkim czasie, z czego 20% natychmiast, a 25% kilka dni po otwarciu. Jednak tyle samo ankietowanych, czyli 45% oświadczyło, że po restarcie poczeka kilka tygodni, aby wrócić do kina, a 11% respondentów twierdzi, że odczeka nawet kilka miesięcy.

Ogólnie rzecz biorąc, odkąd kina zostały zamknięte, około 75% badanych stwierdziło, że prawdopodobnie kupi filmy na VOD. Po zamknięciu wiele wytwórni nie miało wyboru i musiało szybko przenieść filmy z kina do sieci, w śród takich produkcji są m.in. Naprzód, SONIC. Szybki jak błyskawica, Niewidzialny człowiek, Bloodshot czy Polowanie.

Najmiększymi wygranymi są oczywiście serwisy dostępne w sieci. Najwięcej w tym czasie zyskały Disney+, na kolejnych miejscach plasują się Hulu, Amazon Prime, Netflix oraz HBO Now/HBO GO.

Kina w USA zamknięte są od 16 marca, jak do tej pory wiadomo, że nic z tym się nie zmieni do końca maja. W optymistycznych prognozach, restart ma rozpocząć się na początku czerwca i rozruch ma trwać około miesiąca. Co ciekawe dystrybutorzy zrezygnowali z większości premier w tym czasie, także może zabraknąć repertuaru, miejmy nadzieję, że to będzie jedyny problem.