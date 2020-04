W obecnym czasie informacja o powstawaniu jakichkolwiek nowych projektów filmowych wydaje się być jakimś żarcikiem, ale to się dzieje naprawdę. Disney Animation poprzez dzialanie wyłącznie zdalne stworzyło krótką formę animacyjną dla fanów bohatera popularnej bajki Krainy Lodu – Olafa. Kto nie pokochał wyjątkowego, niegłównego, ale niezbędnego w tej historii ekscentrycznego bałwana? Teraz wraca do nas. Za tak niecodzienną i potrzebną przyjemność odpowiada animator Hyrum Osmond

Pojawiła się informacja (potwierdzona), że powstała cała seria krótkometrażówek o nazwie At Home With Olaf, w której bałwan Olaf niezmiennie mówi głosem Josha Gada. Jesteśmy przekonani, że wśród entuzjastów przygód Olafa byli nie tylko najmłodsi widzowie. Można już zobaczyć pierwsze dzieło stworzone całkowicie poprzez komunikacje drogą internetową – każdy we własnym domu. Video zostało opublikowane na twitterze.

Podrzucamy ku, mamy nadzieje, waszej radości:

Zaplanowanych zostało 20 małych przyjemności, które będa publikowane na portalach społecznościowych Disney Animation i na stronie Disney Magic Moments. Czekamy na kolejne!