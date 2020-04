Mówi Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Ze względu na projektowy charakter pracy w przemyśle filmowym wielu przedstawicieli tej branży znalazło się z dnia na dzień w trudnej sytuacji finansowej. W związku z kryzysem SFP-ZAPA, organizacja zbiorowego zarządzania będąca częścią SFP, uruchomiła proces wypłaty specjalnych zaliczek na poczet przyszłych tantiem dla autorów i producentów – to prawie 5 tys. osób. Dodatkowo SFP-ZAPA podjęło działania, aby w 2020 roku przyspieszyć wszystkie terminy repartycji i wypłat dla uprawnionych. Liczba złożonych do SFP – ZAPA wniosków o wypłatę zaliczek od pierwszych dni funkcjonowania tego nowego mechanizmu oraz głosy środowiska pokazują jak ważna to była inicjatywa, aczkolwiek podjęcie jej nie było proste.

Duża część członków Stowarzyszenia Filmowców reprezentuje zawody filmowe, które nie posiadają prawa do tantiem, to m.in. charakteryzatorzy, reżyserzy castingu, kierownicy produkcji, drudzy reżyserzy, oświetlacze czy kaskaderzy. Brak pracy pozostawia ich kompletnie bez źródła utrzymania i stawia te osoby w szczególnie trudnej sytuacji. Objęcie ich ochroną było szczególnie ważne. Dlatego Stowarzyszenie Filmowców Polskich wspólnie z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej uruchamiają program specjalnych bezzwrotnych stypendiów.

Bromski dodaje:

Tworzymy specjalny Fundusz, do którego o stypendia mogą aplikować filmowcy. Budżet Funduszu będzie pochodził ze środków PISF i SFP, będziemy też starali się pozyskać inne źródła jego finansowania. O stypendium będą mogli ubiegać się członkowie Stowarzyszenia, którzy reprezentują nierepartycyjne profesje zwracając się bezpośrednio do SFP, a pozostali do PISF. Podania będzie rozpatrywać wspólna komisja, do której zaprosiliśmy również przedstawicieli Gildii Reżyserów, Stowarzyszenia Artystów Rzeczpospolitej, Akademii Filmowej i KIPA. Cieszę się, że udało nam się taki mechanizm stworzyć i tak szybko uruchomić. O szczegółach dowiecie się na naszej stronie i na stronie PISF.