Jakiś czas temu komisarz Unii Europejskiej zaapelował do włodarzy platform streamingowych o zmniejszenie przepustowości, aby nie obciążać sieci. Jedną z firm, które zdecydowały się na taki krok był Netflix. Teraz dołącza do niego kolejny serwis streamingowy.

W sieci pojawił się komunikat, w którym czytamy:

Czas panowania koronawirusa to trudny okres dla nas wszystkich. W trosce o bezpieczeństwo pracowników i partnerów HBO GO podjęliśmy środki ostrożności, w wyniku których w naszych usługach mogą być widoczne pewne zmiany.

W związku z powiększającym się zagrożeniem COVID-19 prace nad pewnymi produkcjami zostały zawieszone. Dlatego też niektóre odcinki, nowe sezony oraz premiery zostały odwołane lub mogą pojawić się w HBO GO z opóźnieniem.

Ponieważ praca zdalna oraz edukacja domowa są w tym momencie priorytetem, systematycznie kontrolujemy przepustowość naszych łączy, aby nie obciążać sieci.

Dziękujemy za wybór HBO GO i za wyrozumiałość.

Trzymajmy się razem w tym trudnym okresie.