Gwiazda Daredevil, Élodie Yung zagra główną rolę w serialu od stacji FOX pt. The Cleaning Lady. Tym samym zastąpi ona Shannyn Sossamon, która zrezygnowała z roli po pierwszych próbach czytania scenariusza.

Bohaterką serialu jest Reyna, pochodząca z Kambodży lekarka pracująca w najlepszym ośrodku medycznych w Manili na Filipinach, gdzie poznała swojego męża Marco Salongę. Kiedy u jej syna zostaje wykryta rzadka choroba układu odpornościowego, postanawia przenieść się do Stanów Zjednoczonych, by szukać tam dla niego pomocy. Kiedy legalne sposoby zawodzą, chcąc zrobić wszystko, by uratować syna, zatrudnia się jako sprzątaczka na usługach mafii. Reyna zaczyna kroczyć po cienkiej linii moralności, łamiąc prawo i ostatecznie kształtuje własną ścieżkę w podziemnym świecie przestępczym, zaczynając grać według własnych zasad.

Udział Yung, której ojciec pochodzi z Kambodży, a matką z Francji, sprawił, że twórcy zmienili pochodzenie etniczne postaci Reyny, która pierwotnie miała być obywatelką Filipin. Fabuła mrocznego serialu będzie jednak mocno zakorzeniona w tamtejszej kulturze.

Élodie Yung prawdopodobnie najbardziej znana jest z serialu od Marvela pt. Daredevil i serialu The Defenders. Francuska aktorska zadebiutowała w Dziewczynie z tatuażem, Davida Finchera. Zagrała w Bogach Egiptu, Bodyguardzie Zawodowcu, a niedawno została obsadzona również w thrillerze fabularnym pt. Hunters In the Dark, opartym na powieści Lawrence'a Osborne'a o tym samym tytule.

W obsadzie The Cleaning Lady znaleźli się również Adan Canto i Vincent Piazza. Scenariusz do serialu napisała Miranda Kwok, a odcinek pilotowy wyreżyserowany został przez Michaela Oferta.