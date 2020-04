Wczoraj we Francji miała miejsce premiera serwisu streamingowego Disney+. Tym samym od teraz francuscy widzowie mają możliwość korzystania z oferty platformy streamingowej. Przy okazji zaprezentowano listę z premierami na nadchodzące lata.

6 kwietnia jest dniem, w którym Francuzi zyskali dostęp do platformy streamingowej Walta Disneya. Z tej okazji włodarze Domu Myszki Miki zaprezentowali dodatkowo rozpiskę z tytułami produkcji oryginalnych, które w najbliższych latach trafią do oferty. Warto jednak nadmienić, że są to tylko i wyłącznie nowe produkcje, dlatego brakuje na liście chociażby 2. sezonu Mandaloriana.

Oczywiście realizacja, niektórych z produkcji musiała zostać opóźniona z racji pandemii koronawirusa, jednak na liście z tegorocznymi premierami nadal widnieją seriale Marvela – The Falcon and the Winter Soldier oraz WandaVision.

2020

Secret Society of Second Born Royals

Phineas and Ferb the Movie: Candace Against the Universe

Prop Culture

Safety

Big Shot

The Falcon and the Winter Soldier

Wandavision

Marvel’s 616

Car SOS

2021

Marvel's Loki

Marvel's What If

Rogue Trip

Flora & Ulysse

Monsters At Work

Star Wars: The Cassian Andor Series

2022