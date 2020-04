Festiwal Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w tym roku wyjątkowo od 4 do 13 września, ale prace nad jego programem i organizacją trwają cały czas. Do partnerów największego polskiego wydarzenia poświęconego kinu dokumentalnemu dołączyła Mazda Polska w roli nowego, oficjalnego partnera motoryzacyjnego festiwalu. Razem z DOCS AGIANST GRAVITY chcą nam zaserwować nam wiele kierunków podróży do wyboru, bez ryzykowania przez nas zdrowia.

Z okazji rozpoczęcia współpracy, w ramach prowadzonej akcji #zostanwdomu #wmoimstylu, firma postanowiła wraz z festiwalem zaprosić wszystkich chętnych w wirtualną podróż, która potrwa przez kolejnych pięć tygodni. Co wtorek od 7 kwietnia do 5 maja wybrany film będzie dostępny do obejrzenia za darmo, przez 24h na platformie cda.pl, od godz. 00:00 do 23:59.

Dostęp będzie możliwy poprzez link opublikowany na wydarzeniu na Facebooku

DZISIAJ DO PÓŁNOCY dostępny jest pierwszy film w ramach akcji – Zamknij się i graj na pianinie. To historia ikony berlińskiej undergroundowej muzyki i wybitnego pianisty – Chilly Gonzalesa.

Dodatkowo do każdego filmu wprowadzą odbiorców wyjątkowi eksperci, których wypowiedzi będą na bieżąco pojawiały się w mediach społecznościowych festiwalu Millennium Docs Against Gravity i Mazdy Polska oraz w samym wydarzeniu.

W ramach akcji #ZostańWDomu #WMoimStylu zostaną zaprezentowane następujące filmy:

7 kwietnia: Zamknij się i graj na pianinie reż. Philipp Jedicke

14 kwietnia: Człowiek Delfin reż. Lefteris Charitos

21 kwietnia: Sól ziemi reż. Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado

28 kwietnia: Duch Bauhausu reż. Niels Bolbrinker, Thomas Tielsch

5 maja: Branford Marsalis. Iluzjonista dźwięku reż. Reinhold Jaretzky

Festiwal Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w dniach 4-13 września 2020 roku w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu i Bydgoszczy. Daty festiwalu w Gdyni zostaną ogłoszone wkrótce.