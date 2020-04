1977 rok. George Lucas wypuszcza na ekrany kin Nową nadzieję – wówczas znaną po prostu jako Gwiezdne Wojny. Sam wybiera się na urlop, przekonany o finansowym i krytycznym fiasko widowiska. Niespodziewanie film okazuje się międzynarodowym sukcesem, dając podwaliny pod współczesną definicję popkultury. Świat ogarnia mania Gwiezdnych Wojen, która nie słabnie nawet po dziś dzień.

Legendę powstania najpopularniejszej space opery wszech czasów zna każdy miłośnik rycerzy Jedi albo Ciemnej Strony Mocy. Niewiele jednak osób zdaje sobie sprawę, jak wyglądał fandom Gwiezdnych Wojen w kraju za Żelazną Kurtyną. Produkcja trafiła na ekrany polskich kin dwa lata po oficjalnej, amerykańskiej premierze. Tutaj również podbiła serca fanów fantastycznych uniwersów…

materiały promocyjne Gwiezdnych Wojen / fot. LucasFilm.Ltd

Wojna Gwiazd przedstawia historię kształtowania się ruchów fanowskich w kraju komunistycznym. Reżyserem niezależnego filmu jest Radosław Salamończyk. Razem z Jakubem Turkiewiczem napisał również scenariusz widowiska dokumentalnego.