Netflix udostępnił premierowy zwiastun filmu akcji Tyler Rake: Ocalenie, gdzie w głównej roli występuje Chris Hemsworth słynny Thor z produkcji Marvela. Tym razem wciela się w nieustraszonego najemnika, który nie ma nic do stracenia.

Autorem scenariusza jest Joe Russo odpowiedzialny za dwie ostanie odsłony przygód Avengers, dodatkowo wspólnie z bratem Anthonym są producentami filmu. Reżyserem jest Sam Hargrave, dla którego jest to debiut w tej roli, co ciekawe najbardziej znany jest jako kaskader oraz koordynator scen walk m.in. do trylogii Igrzyska śmierci, Atomic Blonde, czy ostatnio Deadpool 2 i Avengers: Koniec gry. W obsadzie aktorskiej oprócz wspomnianego Hemswortha pojawią się David Harbour, Derek Luke, Fay Masterson, Golshifteh Farahani, Randeep Hooda, Pankaj Tripathi, Marc Donato, Rudhraksh Jaiswal i Manoj Bajpayee.

Premiera filmu 24 kwietnia br. tylko na Netflix.

Tyler Rake (Chris Hemsworth) jest nieustraszonym najemnikiem, który nie ma już nic do stracenia. Jednak gdy przyjmuje zlecenie odbicia z rąk porywaczy syna międzynarodowego barona narkotykowego, nie zdaje sobie sprawy, jak ogromnego ryzyka się podejmuje. Realizacja tej śmiertelnie niebezpiecznej misji w mrocznym półświatku handlarzy bronią i narkotykami graniczy z niemożliwością i na zawsze odmienia życia Rake’a i porwanego chłopca.