W wieku 94 lat, z przyczyn naturalnych zmarła Honor Blackman, aktorka która zostanie zapamiętana jako Pussy Galore, dziewczyna agenta 007. Co ciekawe miała wtedy 38 lat i była najstarszą z ukochanych Bonda (Sean Connery był pięć lata młodszy).

Honor Blackman urodziła się w 1925 roku w Londynie. Na dużym ekranie zadebiutowała dopiero po II wojnie światowej, epizodyczna rolą w filmie Renegat z 1947 roku. Przez kolejne lata wystąpiła w wielu produkcjach zarówno kinowych jak i serialowych. Rozpoznawalność zdobyła rolą w serialu Rewolwer i melonik, po którym otrzymała angaż w filmie Jazon i Argonauci. W tym samym roku zagrała ukochaną Bonda w Goldfingerze, następnymi produkcjami w jej kolekcji były m.in. Tajemnica mojego sukcesu i Wiek niewinności.

W 1990 roku otrzymała jedną z główny ról w serii The Upper Hand, gdzie występowała przez wszystkie sezony. 2001 roku przyniósł jej rolę w hitowej komediowej produkcji Dziennik Bridget Jones. Jej ostatni kinowy występ miał miejsce w 2012 roku, a była to rola w filmie Rabusie kontra zombie, trzy lata później zaliczyła również epizod w jednym odcinku serialu You, Me & Them. W swojej karierze otrzymała tylko jedną nagrodę, była to BAFTA, zdobyta wspólnie z obsadą serii Rewolwer i melonik.