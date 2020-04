Dobra wiadomość dla fanów nowej animacji FOXa Duncanville, która zadebiutowała w lutym tego roku. Stacja zdecydowała się bowiem na zamówienie jej kolejnego sezonu.

Duncanville to rodzinna komedia stworzona w formie sitcomu. Głównym bohaterem jest na pozór przeciętny 15-letni chłopak o imieniu Duncan, który już widzi wielką dorosłość na horyzoncie. Ma on szaloną wyobraźnię, w której zawsze to jest niesamowity. Jednak na ziemię niezwłocznie ściąga go otaczająca rzeczywistość, a więc matka będąca policjantką parkingową, która ciągle go kontroluje, ojciec bardzo starający się być dobrym tatą, takim jakim nie był jego oraz młodsza siostra – inteligentna 5-latka, która zawsze udziela mu odpowiednich rad.

Za serial odpowiadają Amy Poehler, Mike Scully i Julie Thacker Scully. W głosowej obsadzie znajdują się Amy Poehler, Ty Burell, Riki Lindhome, Joy Osmanski, Yassir Lester, Betsy Sodaro, Zach Cherry oraz gościnnie Rashida Jones i Wiz Khalifa.

Premiera 2. sezonu serialu planowana jest na przełom 2020/2021 roku. Jednak wszystko może ulec zmianie, bowiem poprzez panującą obecnie epidemię koronawirusa, nie wiadomo, kiedy twórcy będą mogli rozpocząć pracę nad animacją.