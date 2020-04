Tak jak wszystkie nastolatki miewają problemy sercowe i kłopoty z rówieśnikami. Dorastanie jest dla nich jednak szczególnym wyzwaniem, bo po lekcjach uwalniają swe moce i stawiają czoła złoczyńcom, pomagając mieszkańcom Metropolis. Przed widzami Cartoon Network nowe odcinki przygód popularnych bohaterek z kreskówki DC Super Hero Girls. Premiera już od 15 kwietnia!

Dziewczyńska przyjaźń jest najprawdziwszą supermocą! Wiedzą o tym bohaterki DC Super Hero Girls, które oprócz nadprzyrodzonych zdolności mają bardzo istotną siłę – są zgraną paczką nastolatek. To właśnie ich solidarność i współpraca pozwalają na uratowanie miasta przed złem! Co tym razem przytrafi się Wonder Woman, Supergirl, Bumblebee, Batgirl, Zatannie i Green Lantern?

W nowych odcinkach kreskówki Lauren Faust (odpowiedzialnej m. in. za Atomówki) bohaterki zajmą się doskonaleniem swoich super mocy. Nie będzie to oczywiście najłatwiejsze zadanie! Przede wszystkim dlatego, że łączenie obowiązków superbohaterek z trudami związanymi z uczeniem się w szkole przysparza wielu kłopotów! Tym razem Supergirl zostanie niesłusznie oskarżona o popełnienie wykroczeń, przez co będzie zawieszona w szkole, a jej popularność wśród uczniów zacznie spadać. Natomiast Jessica i Pam Isley łączą swoje moce i protestują przeciwko wycince 300-letniego dębu spowodowanej budową nowej nieruchomości. Czy uda się im ocalić magiczne drzewo?

Nowe odcinki DC Super Hero Girls od 15 kwietnia, od poniedziałku do piątku o godz. 14:45 na kanale Cartoon Network.