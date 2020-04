Z powodu pandemii koronawirusa 60. edycja Międzynarodowego Festiwalu Animacji w Annecy została przeniesiona na 14-19 czerwca 2021 roku.

Pierwotnie festiwal odbyć się miał od 15 do 20 czerwca, a z dniem wczorajszym organizatorzy poinformowali o wszelkich zmianach dotyczących jego terminu.

W ciągu ostatnich kilku tygodni, pomimo wszelkich ograniczeń, przepełniał nas wielki entuzjazm i pasja. Mieliśmy nadzieję, że uda nam się zrealizować tę wyjątkową edycję, którą przygotowaliśmy dla Was. Dzisiaj jednak sytuacja międzynarodowa zmusza nas do działania z jasnością umysłu i odpowiedzialnością. Aby okazać wielki szacunek i naszą głęboką wdzięczność dla osób świadczących opiekę zdrowotną, a także dla wszystkich tych, którzy wybierają światową solidarność i interes publiczny, postanowiliśmy zmienić termin festiwalu.

napisali w oświadczeniu

Przesunięcie Annecy na niedaleką przyszłość było jednak niemożliwe ze względu na inne wydarzenia w branżowym kalendarzu. Co ciekawe jednak, oficjalną selekcję na bieżący rok poznamy tradycyjnie 15 kwietnia.

Annecy to największy na świecie festiwal filmów animowanych, który stał się ulubionym wydarzeniem zarówno największych wytwórni, jak i niezależnych producentów, którzy przedstawiają tam swoje najnowsze projekty i rozpoczynają globalne kampanie marketingowe. Podczas zeszłorocznej edycji Disney zaprezentował m.in fragmenty materiałów do Krainy Lodu 2, a Netflix udostępnił zdjęcia z kilku animowanych projektów, znajdujących się we wczesnej fazie produkcji, w tym do The Willoughbys Ricky Gervais.