Z dniem wczorajszym wystartowała najnowsza platforma o nazwie Quibi, lecz ze względu na globalną pandemię nie jest to zdecydowanie debiut marzeń. Zajmujący się statystyką, analitycy z Sensor Tower poinformowali, że aplikację pobrało w dzień premiery około 300 tysięcy użytkowników na urządzenia z systemem iOS i Andriod. Dla porównania w listopadzie ubiegłego roku Disney+ mógł pochwalić się 4-milionowym wynikiem.

Jak twierdzi Sensor Tower, Quibi uplasowało się na 4. miejscu wśród najchętniej pobieranych aplikacji na Apple App Store w USA i 7. w Kanadzie. Na Google Play zajmuje natomiast miejsca kolejno 81. oraz 96. Jest to wynik nie do końca satysfakcjonujący ze względu na ogromne kwoty włożone w kampanię marketingową, które wyniosły aż 470 milionów dolarów. W wywiadzie dla Recode założyciel platformy, Jeffrey Katzenberg powiedział, że długo rozważał opóźnienie premiery, jednak postanowił tego nie robić, oferując zamiast tego 90-dniowy bezpłatny okres próbny. Zapowiada jednak, że plan wydawniczy obejmuje okres do Święta Dziękczynienia i ma wyjątkowo dużo treści.

Quibi to skierowana do młodej widowni oraz ludzi pozostających w nieustannym biegu platforma, która w porównaniu do m.in. Netflixa, jest dostępna wyłącznie na urządzeniach przenośnych. Opiera się ona na krótkich materiałach wideo – filmach, serialach, czy programach komediowych z największymi talentami zarówno przed, jak i za kamerą. W obecnej sytuacji, w której większość osób znajduje się w domu, praktyczność aplikacji wydaje się tracić na innowacyjności, co może być powodem tak słabego wyniku.