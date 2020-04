W czasie kiedy prace na planie zdjęciowym filmu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings są niemożliwe, producenci zdecydowali się wykorzystać wolny czas na skompletowanie obsady aktorskiej. Dzisiaj poznaliśmy nazwisko nowego aktora, którego zobaczymy na ekranie.

Malezyjski aktor oraz komik Ronny Chieng, którego mogliśmy oglądać w filmie Bajecznie bogaci Azjaci, dołączył do obsady aktorskiej widowiska należącego do Marvel Cinematic Universe – Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Na ten moment nie jest znana postać w jaka wcieli się azjatycki gwiazdor.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings to jeden z pierwszych głośnych hollywoodzkich filmów, gdzie producenci zdecydowali się zatrzymać na początku ubiegłego miesiąca prace na planie zdjęciowym. Spowodowane zostało to możliwością zarażenia się koronawirusem przez reżysera filmu Destina Daniela Crettona. Na szczęście przeprowadzony test dał wynik negatywny.

Ronny Chieng dołączył do obsady aktorskiej, w której znajdują się już Simu Liu (Shang-Chi), Tony Chiu-Wai Leung (Mandaryn), Awkwafina i Michelle Yeoh. Mówi się również o ewentualnym dołączeniu do obsady Floriana Munteanu, którego widzieliśmy w drugim Creedzie. Miałby on zagrać rolę jakiegoś mniej znaczącego złoczyńcy.

Pierwotnie film miał trafić na ekrany kin w lutym przyszłego roku, jednak z powodu pandemii premiera została przesunięta na 7 maja 2021 roku.