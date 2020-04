O kolejnej części Jumanji mało oficjalnie mówi się już od długiego czasu. Tym razem optymistycznie o kontynuacji, jeżeli tylko rzeczywistość na to pozwoli i zmieni się obecna sytuacja, wypowiedziała się osoba, której słowa można potraktować o wiele poważniej, niż wcześniejsze plotki, czyli reżyser dwóch ostatnich części Jake Kasdan..

Wszystko zaczęło w 1995 roku, kiedy Jumanji pojawiło się na ekranach kin i szybko zdobyło status kultowego. Sentyment, potencjał historii, a przede wszystkim sukces produkcji sprawił, że Sony po sporej przerwie zainteresowało się stworzeniem kolejnych części produkcji, których z pewnością nikt się wcześniej nie spodziewał. Jumanji 2 miało premierę w 2017 roku, a świetny wynik sprawił, że w 2019 dostaliśmy część trzecią. Ostatnio reżyser obu projektów wypowiedział się dla portalu Collider. Z entuzjazmem mówił o porozumieniu między nim, a producentami co do podjęcia się tworzenia Jumanji 4. Obiecująco przekazał, że jak tylko koronawirus minie i świat filmowy ruszy, to rozpocznie prace przy tworzeniu fabuły do kolejnej części. Ciekawe, czy na ekranie znowu pojawi się Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart oraz Jack Black i będą wspólnie próbowali przeżyć nieprzewidywalną oraz niebezpieczną rozgrywkę.

Wyniki oglądalności kolejnych części tylko zachęcają twórców do kontynuowania tej przygody. A czy Wy chcielibyście znowu zobaczyć przygody tej ekipy?