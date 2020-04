Sądowa batalia pomiędzy Amber Heard, a Johnnym Deppem trwa w najlepsze. Nad aktorką, która niesłusznie oskarżyła swojego męża o znęcanie psychiczne i bicie pojawiły się naprawdę czarne chmury.

Związek Amber Heard i Johnny'ego Deppa, który został zapoczątkowany na planie zdjęciowym filmu Dziennik zakrapiany rumem z 2011 roku, rozpadł się z wielkim hukiem. Aktorka oskarżyła swojego męża o fizycznego znęcanie się, co oczywiście mocno odbiło się na reputacji i karierze Deppa. Dzisiaj wiemy już, że Heard kłamała i sytuacja była całkowicie odwrotna.

To kobieta znęcała się nad gwiazdą serii "Piraci z Karaibów", a w trakcie jednej z kłótni rzuciła w niego butelką wódki, która rozbijając się raniła boleśnie Deppa i odcięła mu czubek palca.

Na szczęście dla ekranowego Jacka Sparrowa, światło dzienne ujrzały nagrania, które potwierdziły, że Heard kłamała. Teraz aktor pozywa byłą żonę o zniesławienie i żąda od niej 50 mln dolarów odszkodowania. Nie to może być, jednak najbardziej bolesne dla aktorki. Z powodu składania fałszywych zeznań grozi jej odsiadka. Heard może dostać nawet trzy lata więzienia. Na jej niekorzyść zaczynają działać także kolejne zeznania.

Jej stylistka i makijażystka Samantha McMillen powiedziała:

Przez cały dzień, 16 grudnia 2015 roku, widziałam wyraźnie, że Amber Heard nie miała żadnych widocznych śladów, siniaków, skaleczeń ani urazów twarzy czy żadnej innej części ciała.

W tamtym czasie Amber Heard pojawiła się w programie The Late Late Show With James Corden. W sieci można znaleźć nagrania z tego odcinka i samemu ocenić czy kobieta wygląda na kogoś, kto został pobity. Sam Depp twierdzi, że jego była żona używała czasami makijażu do malowania na swojej twarzy siniaków.

Warto odnotować, że w stanie Kalifornia fałszowanie obrażeń fizycznych jest również traktowane, jako przestępstwo.