Koronawirus postawił świat na głowie, w tym także świat kultury. Czasy zarazy pokazują jednak, że życie bez sztuki jest trudne i dla artystów, i dla odbiorców. Sztuka przeniosła się do internetu, gdzie można obejrzeć premiery filmowe, spektakle teatralne, opery, posłuchać koncertów muzyki poważnej, a nawet wziąć udział w imprezach klubowych. Jak koronawirus już zmienił i zmieni w przyszłości świat sztuki? Odpowiedzi na to pytanie szukają twórcy filmów dokumentalnych z cyklu „Sztuka w czasach zarazy”, pokazywanych bezpłatnie na platformie VOD ARTE po polsku.

W wielu krajach na całym świecie zostały zamknięte kina, teatry, opery, odwołano koncerty i imprezy w klubach. Artyści zostali bez pracy, a odbiorcy bez możliwości konsumowania sztuki na żywo. Od momentu wprowadzenia kwarantanny sztuka pokazywana online bije rekordy popularności, a wszyscy zadają sobie pytanie, w jakim zakresie koronawirus zmieni scenę kulturalną i kanały odbioru sztuki. Czy jesteśmy gotowi na sztukę bez wychodzenia z domu? Czy sztuka na żywo i sztuka online to to samo?

Twórcy filmów dokumentalnych pokazywanych w ARTE po polsku przyglądają się temu zjawisku i zapraszają na najlepsze imprezy klubowe i koncerty muzyki poważnej. Najlepsze berlińskie kluby połączyły się w ramach akcji „United We Stream”, której celem jest dostarczanie muzyki do domów codziennie na żywo i wspieranie artystów. W programie „Hope@Home” uznany skrzypek Daniel Hope zaprasza równie sławnych artystów muzyki poważnej do swojego domu na kameralny, zaimprowizowany koncert, a każdy z nich jest prawdziwą ucztą dla ucha. Z kolei autorzy filmu krótkometrażowego „Millenial whoop” pytają o przyszłość muzyki w XXI wieku i czego potrzebują jej odbiorcy?

PROGRAMY W CYKLU „SZTUKA W CZASACH ZARAZY”:

"UNITED WE STREAM" ("Clubbing bez wychodzenia z domu"), (Niemcy), 2019

W związku z kryzysem spowodowanym przez koronawirusa, kluby w Berlinie zmuszone zostały do zamknięcia swoich drzwi. Celem inicjatywy „United We Stream” jest dostarczanie muzyki – w klubowej atmosferze – do mieszkań i domów oraz wspieranie berlińskich klubów i artystów. Codziennie od godz. 19:00 można oglądać transmisję na żywo z najlepszych berlińskich klubów: Watergate, Tresor, Kater Blau, Griessmuehle, Ipse, Sage Club, Salon zur Wilden Renate, Sisyphos, Anomaly, Zur Klappe i wielu innych. Gotowi na wieczór w największym wirtualnym klubie na świecie?

"HOPE@HOME", Niemcy, 2020

Uznany skrzypek Daniel Hope zaprasza artystów do swojego domu na kameralny, zaimprowizowany koncert. Idealne antidotum na czas kryzysu.

"MILLENIAL WHOOP", Francja, 2019

"Millenial whoop" to zjawisko muzyczne, które pojawiło się na początku XXI wieku. Na czym polega, czemu zawdzięcza sukces i co oznacza dla przyszłości muzyki?

Na platformie VOD ARTE po polsku oprócz tematów kulturalnych można obejrzeć bezpłatnie wiele filmów dokumentalnych, w tym traktujących o najbardziej palących obecnie kwestiach związanych ze zdrowiem, mechanizmami rozwoju i sposobami walki zepidemiami, a także obalających w obiektywny sposób wiele fałszywych informacji. Wart tam zajrzeć, spojrzeć na różne punkty widzenia, żywo się interesować i kulturą się ratować!