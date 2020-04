Obowiązkowa kwarantanna sprawia niekiedy, że ludzie stają się kreatywniejsi. Sieć wypełniają obecnie memy albo parodie, związane ze światem dziesiątej muzy. Jeden z internautów postanowił nawet skrzyżować ze sobą ikoniczną scenę rzezi w Blaviken i podkład muzyczny ze Strażników Galaktyki. Zobaczcie, co wyszło z takiego połączenia.

Sukces serialu Wiedźmin sprawił, że produkcja jest dziś jednym z najczęściej przerabianych obrazów małego ekranu. Powstały niezliczone wersje utworu "Grosza daj wiedźminowi". Internauci podmieniają również postacie z serialu m.in. na superbohaterów kinowego uniwersum Marvela. A co powiecie na wideo zbierające wszystkie westchnięcia i mruknięcia Geralta z Rivii?

To jednak nic. Na kanale Robo Guerrero w serwisie YouTube znalazł się materiał zatytułowany "The Witcher Opening (Guardians of the Galaxy Vol.2 Style)". Zobaczcie, co wyszło z połączenia Wiedźmina i drugiej odsłony Strażników Galaktyki:

Pierwszy sezon serialu Wiedźmin jest dostępny na platformie Netflix. Obecnie trwają prace nad nowymi odcinkami. Netflix zamierza wyprodukować również serial animowany, poświęcony fantastycznemu uniwersum z książek Andrzeja Sapkowskiego.