Beanie Feldstein w zwiastunie komedii ''How to Build a Girl''

IFC Films opublikowało pierwszą zapowiedź komedii How to Build a Girl będącej adaptacją wydanej w 2014 roku powieści Caitlin Moran o tym samym tytule. W głównej roli nominowana do Złotego Globu za film Szkoła melanżu Beanie Feldstein.

Za reżyserię komedii odpowiada Coky Giedroyc, a pracował on na scenariuszu Caitlin Moran. Za produkcję odpowiada Debra Hayward i Alison Owen. W obsadzie aktorskiej oprócz wspomnianej wyżej aktorki znajdują się także Alfie Allen, Paddy Constantine, Chris O'Dowd, Emma Thompson, Lily Allen, Sharon Horgan, Lucy Punch oraz Michael Sheen.

Powieść Moran opowiada o dojrzewaniu i chęci spełnienia nastoletnich marzeń. Główną bohaterką jest 16-letnia Johanna Morrigan, która za wszelką cenę chce uwolnić się od swojego skromnego życia. Rozpoczyna pisanie muzycznych recenzji i to powoduje, iż wspina się ona na szczyty kariery. Zmienia się w Dolly Wilde – niemożliwego do zadowolenia krytyka muzycznego z nienasyconą żądzą sławy, fortuny i mężczyzn. Jednak ta szybka zmiana w życiu dziewczyny powoduje u niej egzystencjalny kryzys. Johanna musi odpowiedzieć sobie na pytanie czy dziewczyna jaką się stała to właśnie jej marzenie czy może powinna zacząć od nowa?

Poniżej wspomniana zapowiedź. Co sądzicie?

Premiera filmu How to Build a Girl już 8 maja br. W ten dzień pojawi się on serwisach VOD. Warto wspomnieć, iż produkcja ta miała już swoją światową premierę. Odbyła się ona w zeszłym roku na Festiwalu Filmowym w Toronto. Film otrzymał nagrodę FIPRESCI za reżyserię.